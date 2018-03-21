Уже есть необходимые договоренности о выделении делянки для посадки леса и приобретении саженцев сосны. Но для этого необходимо собрать средства. Бюджет проекта на этот год – 93 тысячи рублей. На то, чтобы собрать эти деньги, есть всего 30 дней.
Всех желающих приглашают внести свой посильный вклад: любая сумма, которую вы можете позволить, поможет скорее восстановить городской лес. Точное место и дату посадки леса мы организаторы кампании сообщат за 10 дней. Как правило, сажают деревья с 20 до 30 апреля.
Все подробности здесь.
Кстати, сегодня, 21 марта, отмечается Международный день лесов или Всемирный день защиты лесов, который был основан в 1971 году. Проблема сохранения леса и его богатств стоит в ряду важнейших экологических задач для всех стран. В последние годы тенденции, связанные с сокращением лесных территорий, вызывают тревогу не только у экологов, но и у всего международного сообщества.
Каждую секунду Земля теряет более 1,5 гектаров девственного леса. Прежде всего, это связано с ростом численности населения и преобразованием лесных территорий для различных человеческих нужд. По некоторым экспертным оценкам, за последние 10 тысяч лет человек уничтожил 26 млн. кв. км лесов.
Поэтому сегодня в большинстве стран мира проводятся разнообразные акции и мероприятия, направленные на защиту лесов и зеленых насаждений.
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