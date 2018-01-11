Об этом сообщает управление физкультуры и спорта администрации. Эти списки на своем сайте опубликовала Федерация прыжков на батуте страны, них шесть тольяттинцев. В основном составе взрослой сборной по прыжкам на батуте значатся Михаил Мельник и Андрей Юдин.

В юниорской (спортсмены 17-21 лет) — Полина Сарвилина, юношеской (13-14 лет) — Кирилл Пантелеев, состав 11-12 лет — Дмитрий Нартов. В команду юниорок 15-16 лет по прыжкам на акробатической дорожке включена Элина Степанова.