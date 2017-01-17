Сегодня в Каире стартует первый в этом году теннисный женский турнир серии ITF Womens Circuit с призовым фондом $15000 «Al-Solaimaneyah EGY F1 Women»s Future». Воспитанница тольяттинского тенниса Наталья Орлова, которая сейчас занимает в мировом рейтинге WTA 984 строчку, в первом круге одиночного разряда встретится с Аной Жоржетой Симон из Румынии. В парном разряде Наталья будет выступать вместе с Керстин Пекль (Австрия).
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