Сегодня в Каире стартует первый в этом году теннисный женский турнир серии ITF Womens Circuit с призовым фондом $15000 «Al-Solaimaneyah EGY F1 Women»s Future». Воспитанница тольяттинского тенниса Наталья Орлова, которая сейчас занимает в мировом рейтинге WTA 984 строчку, в первом круге одиночного разряда встретится с Аной Жоржетой Симон из Румынии. В парном разряде Наталья будет выступать вместе с Керстин Пекль (Австрия).