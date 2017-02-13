Там стартует женский турнир Qatar Total Open с призовым фондом $710 900. Согласно жеребьевке, воспитанница тольяттинского теннсиа в первом круге встретится с румынкой Ириной-Камелией Бегу. Победительница во втором круге выходит на первую ракетку турнира — Ангелик Кербер.

Женский турнир в Дохе проводится с 2001 года. Победительницами здесь становились такие звездные теннисистки как Моника Селеш, Мартина Хингинс, Мария Шарапова. Завершится чемпионат 19 февраля.