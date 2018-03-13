Матч третьего круга турнира, который проходит сейчас в американском Индиан-Уэллсе, состоялся сегодня ночью. Встреча длилась 1 час 27 минут и завершилась со счетом 6:4, 6:3 в пользу нашей спортсменки. В следующем раунде Касаткина встретится с датчанкой Каролиной Возняцки.