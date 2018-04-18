Воспитанница КСДЮСШОР «Олимп» выехала в Казань, где за награды соревнований до конца этой недели будут бороться сильнейшие гимнасты страны.

Спортивную честь тольяттинской школы в столице Татарстана будет защищать мастер спорта 18-леняя Дарья Резник. Она выступит в личном многоборье и поборется за выход в финалы на отдельных снарядах.

Об этом сообщили сегодня в управлении физкультуры спорта городской администрации.