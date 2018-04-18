Воспитанница КСДЮСШОР «Олимп» выехала в Казань, где за награды соревнований до конца этой недели будут бороться сильнейшие гимнасты страны.
Спортивную честь тольяттинской школы в столице Татарстана будет защищать мастер спорта 18-леняя Дарья Резник. Она выступит в личном многоборье и поборется за выход в финалы на отдельных снарядах.
Об этом сообщили сегодня в управлении физкультуры спорта городской администрации.
Бюджет на этот год составлял 93 тысячи рублей, горожане перечислили почти 208 тысяч
Мертвую рептилию притащила ей с помойки собака
На днях на Волге в районе 2 очереди набережной Самары произошел инцидент
Подготовка к ЧМ находится на ежедневном контроле губернатора Самарской области Дмитрия Азарова
Тарифы уже установлены и опубликованы
До 1 мая в нем можно будет только получить билеты, приобретенные онлайн
В Госдуму внесли соответствующий законопроект