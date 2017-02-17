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17 февраля 2017
08:47:48

Тольяттинская спортсменка выиграла Первенство России

Накануне в Адлере в рамках зимнего чемпионата страны среди молодежи и юниоров прошли соревнования метателей молота. В зачете девушек до 20 лет тольяттинка Софья Палкина в одной из попыток отправила 4-хкилограммовый снаряд дальше всех -  на 68 м 82 см – и стала победительницей.

Софья Палкина - одна из самых титулованный юниорок тольяттинской СДЮШОР «Легкая атлетика». Как отметили в управлении физкультуры и спорта мэрии, сейчас она активно готовится к соревнованиям летнего сезона.




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