Накануне в Адлере в рамках зимнего чемпионата страны среди молодежи и юниоров прошли соревнования метателей молота. В зачете девушек до 20 лет тольяттинка Софья Палкина в одной из попыток отправила 4-хкилограммовый снаряд дальше всех - на 68 м 82 см – и стала победительницей.

Софья Палкина - одна из самых титулованный юниорок тольяттинской СДЮШОР «Легкая атлетика». Как отметили в управлении физкультуры и спорта мэрии, сейчас она активно готовится к соревнованиям летнего сезона.