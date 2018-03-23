Первенство страны среди лиц с интеллектуальными нарушениями проходит в эти дни в Кирове. В нем принимает участие воспитанница КСДЮСШОР «Олимп» Ольга Потешкина.
В третий день соревнований тольяттинка стала третьей на дистанции 100 метров на спине. Это вторая медаль Ольги, днем ранее она выиграла 200-меровку этим же стилем.
Фото: tgl-sport.ru
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