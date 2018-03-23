Первенство страны среди лиц с интеллектуальными нарушениями проходит в эти дни в Кирове. В нем принимает участие воспитанница КСДЮСШОР «Олимп» Ольга Потешкина.

В третий день соревнований тольяттинка стала третьей на дистанции 100 метров на спине. Это вторая медаль Ольги, днем ранее она выиграла 200-меровку этим же стилем.

Фото: tgl-sport.ru