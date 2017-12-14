На Играх в Корее выступит студентка Поволжского государственного университета сервиса, лыжница Ольга Кучерук. В пресс-службе вуза отметили, что спортивная карьера Ольги складывается достаточно успешно, до вхождения в состав Олимпийской сборной она много лет занимала лидирующие позиции в составе юниорской команды страны по лыжным гонкам.
Напомним, Олимпийские Игры пройдут в корейском городе Пхенчхан с 9 по 25 февраля 2018 года. Сборная России выступит здесь в нейтральной форме и под нейтральным флагом.
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Об этом сообщила пресс-служба университета.
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