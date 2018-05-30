Накануне в Смоленске стартовал командный чемпионат России по легкой атлетике. В первый день соревнований в соревнованиях по метанию молота среди женщин спортсменка тольяттинской СДЮСШОР №3 «Легкая атлетика» Софья Палкина показала второй результат — 69,79 м.

Кстати, это личный рекорд спортсменки, которой в июне исполнится двадцать лет. В управлении физкультуры и спорта администрации напомнили, что Софья Палкина является чемпионкой мира среди девушек и рекордсменкой страны среди юниоров.

Фото: ЦФИС администрации