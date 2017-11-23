Чемпионат России на короткой воде завершился накануне в Казани, в нем принимали участие представители КСДЮСШОР «Олимп» из Тольятти.
В заключительный день соревнований Анастасия Гуженкова на дистанции 200 метров вольным стилем пришла к финишу второй, а также выполнила норматив для участия в чемпионате Европы, который пройдет в Копенгагене с 13 по 17 декабря.
Впереди тольяттинки оказалась только представительница Пензы Виктория Андреева. Обе с 27 ноября начнут на подмосковной базе «Озеро Круглое» готовиться к поездке в датскую столицу в составе сборной России.
В суд с исковым заявлением обратилась Сызранская транспортная прокуратура
Об этом заявил Дмитрий Медведев
Резидент Индустриального парка «Тольяттисинтез» стал инвестором «ТОР Тольятти»
Внешний вид новых банкнот, напоминающий евро, соответствует мировым тенденциям
Получен грант в размере 1,5 млн рублей
В Тольятти предпринимают меры, чтобы выполнить Указы Президента по этому вопросу
На сцене тольяттинской филармонии он представит свой моноспектакль «Хочу быть сильным»