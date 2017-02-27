Об этом сообщает управление физкультуры и спорта мэрии Тольятти. Ольга Яковлева заняла второе место в скалолазании в дисциплине боулдеринг. Она представляет собой серию серия коротких
Напомним, Третьи зимние Всемирные военных игры проходят в эти дни в Сочи. В медальном зачете сборная российских военных лидирует, а ее активе 28 наград, из них 15 золотых, 6 серебряных и 7 бронзовых.
Фото Федерация скалолазания
Команда путешественников «Дикари» посетит места критически низких температур на трех автомобилях
В поселке Усть-Кинельский задержан 20-летний гражданин России
Организаторы объяснили, почему произошла ошибка
По факту их гибели начата доследственная проверка
В сети появилось видео
Игорное заведение было расположено на улице 70 лет Октября
На 10-м км перегона станций Сызрань-город - Кашпир локомотив столкнулся с мотосанями