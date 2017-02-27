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27 февраля 2017
08:41:09

Тольяттинская спортсменка стала призером Всемирных военных игр

Об этом сообщает управление физкультуры и спорта мэрии Тольятти. Ольга Яковлева заняла второе место в скалолазании в дисциплине боулдеринг. Она представляет собой серию серия коротких предельно сложных трасс. Ольга Яковлева родилась в Тольятти, является МСМК по скалолазанию. Сейчас живет в Санкт-Петербурге.

Напомним, Третьи зимние Всемирные военных игры проходят в эти дни в Сочи. В медальном зачете сборная российских военных лидирует, а ее активе 28 наград, из них 15 золотых, 6 серебряных и 7 бронзовых.

Фото Федерация скалолазания

 




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