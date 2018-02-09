Юниорский турнир по тхэквондо проходит в эти дни в Новочебоксарске.
Участие в соревнованиях принимает и команда воспитанников клуба «Олимпиец» из Тольятти. Накануне в весовой категории до 42 кг выступала тольяттинка Ирина Рогозина.
Она завоевала бронзовую медаль, сообщили в управлении физкультуры и спорта администрации.
Фото: tgl-sport.ru
На них болельщики смогут увидеть повторы важных моментов матча.
Авиакомпания Nordstar расширяет маршрутную сеть в нашем регионе
Один из них украл 48 металлических листов с тепломагистрали на улице Индустриальной
Парень выдал себя сам – при виде автомобиля Росгвардии пытался скрыться
Вопрос строительства магистрали, соединяющей Автозаводский и Центральный районы, обсудили в администрации
Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабинета министров
Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах региона