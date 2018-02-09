Юниорский турнир по тхэквондо проходит в эти дни в Новочебоксарске.

Участие в соревнованиях принимает и команда воспитанников клуба «Олимпиец» из Тольятти. Накануне в весовой категории до 42 кг выступала тольяттинка Ирина Рогозина.

Она завоевала бронзовую медаль, сообщили в управлении физкультуры и спорта администрации.

Фото: tgl-sport.ru