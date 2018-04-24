Турнир по плаванию с участием воспитанников тольяттинской КСДЮСШОР «Олимп» проходит в эти дни в Москве. На дистанции 200 метров баттерфляем третьей к финишу пришла наша Мария Арсеньева.
Экс-тольяттинец Семен Макович, выступающий теперь за столицу, стал серебряным призером на 200-метровке комплексным плаванием. Об этом сообщили в управлении физкультуры и спорта администрации.
Фото: http://tgl-sport.ru
Об этом сообщили в пресс-службе региональной полиции
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