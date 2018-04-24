Турнир по плаванию с участием воспитанников тольяттинской КСДЮСШОР «Олимп» проходит в эти дни в Москве. На дистанции 200 метров баттерфляем третьей к финишу пришла наша Мария Арсеньева.

Экс-тольяттинец Семен Макович, выступающий теперь за столицу, стал серебряным призером на 200-метровке комплексным плаванием. Об этом сообщили в управлении физкультуры и спорта администрации.

Фото: http://tgl-sport.ru