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14 марта 2018
08:28:41

Тольяттинская спортсменка одержала блистательную победу на молодежном Гран-при Словакии по каратэ

Соревнования прошли в Братиславе, на них было заявлено 1930 участников из 26 стран, в том числе два тольяттинских каратиста из школы «Рекорд».

Анна Чернышева, выступавшая в категории юниорок 16-17 лет в весе до 59 кг, последовательно победила соперниц из Австрии, 3:1, Словакии, 4:1, Хорватии, 7:0, а в финале одолела победительницу первенства мира из Сербии, 6:2.В свои 16 лет Аня уже неоднократно побеждала на международных турнирах, пять раз выигрывала первенство России.

Отметим выступление еще одного тольяттинца Леонида Седойкина. В категории 14-15 лет, вес до 57 кг он провел два боя с представителями Украины, в первом одержал победу 4:0, во втором проиграл 0:3. В третьем круге он доминировал весь бой над спортсменом из Чехии, но соперник был более точен, итог 0:1.

Фото: АСМ Спортико




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