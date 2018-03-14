Соревнования прошли в Братиславе, на них было заявлено 1930 участников из 26 стран, в том числе два тольяттинских каратиста из школы «Рекорд».
Анна Чернышева, выступавшая в категории юниорок 16-17 лет в весе до 59 кг, последовательно победила соперниц из Австрии, 3:1, Словакии, 4:1, Хорватии, 7:0, а в финале одолела победительницу первенства мира из Сербии, 6:2.В свои 16 лет Аня уже неоднократно побеждала на международных турнирах, пять раз выигрывала первенство России.
Отметим выступление еще одного тольяттинца Леонида Седойкина. В категории 14-15 лет, вес до 57 кг он провел два боя с представителями Украины, в первом одержал победу 4:0, во втором проиграл 0:3. В третьем круге он доминировал весь бой над спортсменом из Чехии, но соперник был более точен, итог 0:1.
Фото: АСМ Спортико
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