Воспитанница КСДЮСШОР «Олимп» три недели проведет в Подмосковье. От Самарской области на учебно-тренировочный сбор, который проводится с 9 по 31 января на базе «Озеро Круглое» близ города Лобня, приглашена мастер спорта международного класса из Тольятти Анастасия Гуженкова.
Компанию ей составил самарский пловец Александр Кудашев. Проводится сбор согласно Единому календарному плану межрегиональных, всероссийских и международных мероприятий Министерства спорта России на 2017 год. Об этом сообщили в управлении физкультуры и спорта мэрии.
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