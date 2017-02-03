В губернию поступили 17 новых машин из федерального центра, ключи от них лечебным учреждениям вручил губернатор Самарской области Николай Меркушкин, пишет "Волжская коммуна". В каждом автомобиле есть все необходимое для спасения человеческой жизни: электрокардиограф, аппарат для искусственной вентиляции легких, глюкометр, оборудование для кислородного наркоза, дефибриллятор, носилки, а также инфузионный блок, куда крепят препараты для капельниц.

Как рассказал директор тольяттинской станции «03» Михаил Лапшин, работать медикам стало гораздо комфортнее. Каждый район города получил по машине, но стоит помнить -тольяттинская станция скорой обслуживает не только город, но и прилегающий к нему Ставропольский район.