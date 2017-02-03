В губернию поступили 17 новых машин из федерального центра, ключи от них лечебным учреждениям вручил губернатор Самарской области Николай Меркушкин, пишет "Волжская коммуна". В каждом автомобиле есть все необходимое для спасения человеческой жизни: электрокардиограф, аппарат для искусственной вентиляции легких, глюкометр, оборудование для кислородного наркоза, дефибриллятор, носилки, а также инфузионный блок, куда крепят препараты для капельниц.
Как рассказал директор тольяттинской станции «03» Михаил Лапшин, работать медикам стало гораздо комфортнее. Каждый район города получил по машине, но стоит помнить -тольяттинская станция скорой обслуживает не только город, но и прилегающий к нему Ставропольский район.
Шестиквартирный барак в поселке Гранный огонь уничтожил несколько месяцев назад
Автоледи ехала в сторону села Севрюкаево
Она подразумевает взыскание фиктивных долгов судебными приставами
Один из финансовых сервисов ищет тестировщика страховых случаев
В течение сезона в команде была задолженность по зарплате
Артист снимал клип в Таиланде
Следственные органы сейчас начали уделять самое пристальное внимание вопросам соблюдения трудовых прав граждан