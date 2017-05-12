Традиционный международный турнир по фехтованию среди девочек 11-13 лет прошел в Санкт-Петербурге. От нашего города в нем приняли участие пять спортсменок — Ксения Дугушова, Арина Васильева, Виктория Николаева, Серафима Агапова и Злата Шапошникова.
В итоге Злата стала третьей, обеспечив себе участие в отборочном этапе турнира среди кадетов. Об этом сообщили в управлении физкультуры и спорта городской администрации.
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