Традиционный международный турнир по фехтованию среди девочек 11-13 лет прошел в Санкт-Петербурге. От нашего города в нем приняли участие пять спортсменок — Ксения Дугушова, Арина Васильева, Виктория Николаева, Серафима Агапова и Злата Шапошникова.

В итоге Злата стала третьей, обеспечив себе участие в отборочном этапе турнира среди кадетов. Об этом сообщили в управлении физкультуры и спорта городской администрации.