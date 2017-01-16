С места ДТП автолюбитель скрылся, а пострадавший мужчина госпитализирован с политравмой.

Инцидент произошел накануне приблизительно в 16:15. Кто был за рулем машины - предположительно это кроссовер черного цвета – пока неизвестно, но правоохранительные органы намерены это выяснить.

В полиции обратились с просьбой к возможным очевидцам ЧП – позвонить в ГИБДД телефонам: 22-80-05; 93-60-61; 93-60-60 ИЛИ ОБРАТИТЬСЯ ПО АДРЕСУ: г. Тольятти, ул. Льва Толстого, д. 39, каб. № 14. rozisk-tlt@yandex.ru .

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