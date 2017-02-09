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09 февраля 2017
11:56:57

Тольяттинская полиция нашла похитителя дорогой иномарки

Правда, не саму иномарку. Машину угонщик уже успел продать, а деньги потратить.

За помощью к правоохранителям обратилась обладательница автомобиля «Mazda». Она рассказал, что машина пропала с места парковки во дворе дома на бульваре 50 лет Октября. Сотрудники уголовного розыска взяли под наблюдение места реализации бывших в употреблении автомобильных деталей и возможного отстоя похищенных авто. Таким образом удалось выйти на след предполагаемого угонщика.

Возбуждено уголовное дело.




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