Правда, не саму иномарку. Машину угонщик уже успел продать, а деньги потратить.
За помощью к правоохранителям обратилась обладательница автомобиля «Mazda». Она рассказал, что машина пропала с места парковки во дворе дома на бульваре 50 лет Октября. Сотрудники уголовного розыска взяли под наблюдение места реализации бывших в употреблении автомобильных деталей и возможного отстоя похищенных авто. Таким образом удалось выйти на след предполагаемого угонщика.
Возбуждено уголовное дело.
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