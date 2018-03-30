Мужчина приходит в салоны сотовой связи с буклетом, под которым находится поддельный сотовый телефон, начинает расспрашивать продавца, и когда тот отвлекается, переворачивает буклет. Настоящий телефон оказывается снизу, а поддельный - на виду у продавца. Задав еще несколько вопросов, подозреваемый уходит, салон констатирует пропажу гаджета.

Отдел полиции №24 УМВД России по г.Тольятти за совершение преступления, предусмотренного частью 1 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации "Мошенничество", разыскивает мужчина, на вид 35-40, рост 180-185, среднего телосложения.

Был одет: шапка черная с белым лейблом с левой стороны, куртка черная без капюшона, штаны черные зауженные, кроссовки классические черные. При себе может иметь рюкзак синего цвета с белым логотипом в виде буквы «H».

Сотрудники полиции обращаются ко всем, кто владеет какой-либо информацией о местонахождении подозреваемого, сообщить по телефонам: 8 (927) 8995253 или (8482) 93-49-02, 22-98-02, 22-99-66.

Фото ГУ МВД региона