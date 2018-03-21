В Кирове стартовало первенство России по плаванию среди лиц с интеллектуальными нарушениями. Тольяттинскую КСДЮСШОР «Олимп» здесь представляет воспитанница тренера Елены Белковой Ольга Потешкина.

Как рассказали в управлении физкультуры и спорта администрации, она стала первой на дистанции 200 метров на спине.

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