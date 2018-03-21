В Кирове стартовало первенство России по плаванию среди лиц с интеллектуальными нарушениями. Тольяттинскую КСДЮСШОР «Олимп» здесь представляет воспитанница тренера Елены Белковой Ольга Потешкина.
Как рассказали в управлении физкультуры и спорта администрации, она стала первой на дистанции 200 метров на спине.
Фото: http://tgl-sport.ru
Уже есть необходимые договоренности о выделении делянки
Тренировка продлится до 23 марта
Деньги, которые жильцы домов платили за коммунальные услуги, 27-летний мужчина присваивал
Дорожный департамент администрации намерен в этом сезоне оперативно реагировать на деформации асфальтового покрытия
Об этом сообщили в администрации
Комплексная проверка систем оповещения была запланирована на 10 часов сегодняшнего утра
Сегодня начинаются подготовительные мероприятия по подготовке Куйбышевского водохранилища к пропуску паводковых вод