Юная Диана Анкудинова стала победительницей шоу «Ты супер!» на НТВ. Певица набрала наибольшее число голосов зрителей, а видео ее выступлений собрали свыше 50 миллионов просмотров.
Благодаря победе Диана получила возможность записать сингл и снять к нему клип, пишет "63ру". К тому же организаторы конкурса пообещали девушке помочь с поступлением в вокальный колледж в Москве. Особый подарок преподнес известный продюсер и композитор Игорь Крутой – московская квартира.
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