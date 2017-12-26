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26 декабря 2017
11:12:42

Тольяттинская налоговая помнит обо всех, кто не заплатил

Служба обращается к жителям с напоминанием:

"Уважаемые собственники имущества, транспорта и земельных участков!

Межрайонная ИФНС России № 19 по Самарской области обращает Ваше внимание на порядок регистрации на сайте госуслуг.

Если у Вас есть недвижимое имущество, земельные участки или транспортные средства, то ежегодно Вы обязаны платить имущественные налоги и следить за налогами — Ваша обязанность. 

Это легко делать через сайт налоговой службы http://nalog.ru, зарегистрировавшись в сервисе «Личный кабинет для физических лиц».

Для получения доступа к сервису «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» налогоплательщику необходимо лично обратиться в любую инспекцию ФНС России, независимо от места постановки на учет, для получения персонального логина и пароля.

НАПОМИНАЕМ: В случае неуплаты налога в установленные сроки за каждый день просрочки начисляются пени.

Кроме того, в соответствии с Налоговым Кодексом РФ налоговые органы применяют меры принудительного взыскания задолженности с участием судебных приставов.

Если Вы не успели оплатить налоговые платежи в установленный законодательством срок — находите налоговые задолженности на http://gosuslugi.ru (новая версия: http://beta.gosuslugi.ru) и оплачивайте.

Как проверить и оплатить задолженность.

1. Зарегистрируйтесь на http://gosuslugi.ru. Для этого нужны имя, фамилия, номер телефона или адрес электронной почты. Для использования новой версии госуслуг — зайдите на http://beta.gosuslugi.ru;

2. Заполните паспортные данные, СНИЛС, ИНН;

3. Выберите услугу «Налоговая задолженность» и нажмите кнопку «Получить услугу»;

4. Посмотрите результат.

После оплаты не забудьте скачать и сохранить квитанцию.

На различных форумах в сети интернет присутствует информация, что для регистрации на госуслугах нужно идти в Ростелеком или на почту. Для налоговых и судебных задолженностей этого не нужно — просто вводите личные данные".

Если Вам нужно получить более сложные услуги — лучше пройти подтверждение личности. На портале и в мобильном приложении есть адреса центров, в которых это можно сделать. Достаточно прийти в центр и показать паспорт и СНИЛС. Процедура занимает пять минут, а взамен Вы получаете полный перечень госуслуг.

ВАЖНО: проверьте задолженность прямо сейчас. На этой уйдет 5 минут, зато впоследствии Вам не придется платить пени и штрафы.




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