Если вы обнаружили дровосеков в лесу, обратитесь в полицию по телефону 02 или 102 с мобильного. Кроме того, о нарушителях можно сообщить в департамент городского хозяйства мэрии: 54-40-19.
В горадминистрация посоветовали по возможности зафиксировать особые приметы злоумышленников и регистрационный номер их автомобиля.
В последний раз незаконные рубщики леса были пойманы в Тольятти 17 января. Лесорубам удалось свалить 21 дерево на территории Васильевского участкового лесничества. Сейчас в отношении задержанных ведется следствие, им грозит уголовная ответственность.
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