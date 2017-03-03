Если вы обнаружили дровосеков в лесу, обратитесь в полицию по телефону 02 или 102 с мобильного. Кроме того, о нарушителях можно сообщить в департамент городского хозяйства мэрии: 54-40-19.

В горадминистрация посоветовали по возможности зафиксировать особые приметы злоумышленников и регистрационный номер их автомобиля.

В последний раз незаконные рубщики леса были пойманы в Тольятти 17 января. Лесорубам удалось свалить 21 дерево на территории Васильевского участкового лесничества. Сейчас в отношении задержанных ведется следствие, им грозит уголовная ответственность.