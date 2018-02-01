Он будет проходить с 23 по 28 февраля в деревне Корноновская Архангельской области. Федерация лыжных гонок России обнародовала список участников соревнований. В него вошли 275 сильнейших лыжников из 43 регионов России.

Самарскую область представят Валерий Гонтарь, Игорь Усачев и тольяттинка Ирина Бережная. Об этом сообщили в управлении физкультуры и спорта городской администрации.

Фото: управление физкультуры и спорта администрации Тольятти