Он будет проходить с 23 по 28 февраля в деревне Корноновская Архангельской области. Федерация лыжных гонок России обнародовала список участников соревнований. В него вошли 275 сильнейших лыжников из 43 регионов России.
Самарскую область представят Валерий Гонтарь, Игорь Усачев и тольяттинка Ирина Бережная. Об этом сообщили в управлении физкультуры и спорта городской администрации.
Фото: управление физкультуры и спорта администрации Тольятти
Авария произошла накануне вечером
Добычей злодея стали «Лада Гранта» и две «Тойоты» - «Камри» и «Лэнд Крузер»
Среди них олимпийский чемпион Сочи, лыжник Александр Легков
Он будет посвящен 75-й годовщине со дня разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве.
Прогноз составили специалисты Приволжского УГМС
Это не является правонарушением, постановил Верховный суд
Континентальное первенство стартует завтра в Сочи.