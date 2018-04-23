Накануне в Тольятти прошла вторая полуфинальная игра. Наши девушки вновь были сильнее краснодарской «Кубани». Счет встречи 33:28 в пользу хозяек площадки. В финале чемпионата России тольяттинская «Лада» встретится с командой «Ростов-Дон».
Фото: tgl-sport.ru
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Об этом сегодня сообщили в прокуратуре Центрального района
Самарская команда «Крылья Советов» встретится с воронежским «Факелом»
Об этом сообщает футбольный клуб «Лада».
На основании показателей социально-экономического развития муниципалитетам Самарской области выделяют средства
В минувшие выходные на улице Коммунистической его машину заметили активисты «Ночного патруля».
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