Накануне в Тольятти прошла вторая полуфинальная игра. Наши девушки вновь были сильнее краснодарской «Кубани». Счет встречи 33:28 в пользу хозяек площадки. В финале чемпионата России тольяттинская «Лада» встретится с командой «Ростов-Дон».

Фото: tgl-sport.ru