Накануне наши хоккеисты возобновили свое участие в регулярном чемпионате КХЛ встречей с местным «Нефтехимиком». Автозаводцы забросили в ворота соперника 4 безответные шайбы. При этом бронзовый призер Олимпиады Чарлз Геноуэй стал автором двух голевых передач.
Эта победа позволила волжанам покинуть последнее место в конференции «Восток» и занять 13-ю позицию. Следующий матч «Лада» проведет дома, 1 марта в Автоград приедет ХК «Сочи».
С 1 по 3 число в городе и Ставропольском районе сохранится аномально холодная погода
Молодой человек шел по улице Ярославской
На Чапаевском полигоне развернут палаточный лагерь войск радиационной, химической и биологической защиты
Чем крупнее магазин, тем меньше у него нарушений
Как известно, во время Чемпионата мира по футболу он будет использоваться как тренировочная база для сборной Швейцарии
Власти окажут семье силовика необходимую помощь
Он состоится в воскресенье, 4 марта, в 15-00