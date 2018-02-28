Накануне наши хоккеисты возобновили свое участие в регулярном чемпионате КХЛ встречей с местным «Нефтехимиком». Автозаводцы забросили в ворота соперника 4 безответные шайбы. При этом бронзовый призер Олимпиады Чарлз Геноуэй стал автором двух голевых передач.

Эта победа позволила волжанам покинуть последнее место в конференции «Восток» и занять 13-ю позицию. Следующий матч «Лада» проведет дома, 1 марта в Автоград приедет ХК «Сочи».