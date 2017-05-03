Об этом заявил губернатор Николай Меркушкин, находясь в Тольятти с рабочим визитом. Он встретился со спортивным директором клуба Вадимом Макаровым и отметил, что областное Правительство будет оказывать «Ладе» всестороннюю поддержку.
Кроме того, планируется небольшое повышение зарплаты хоккеистов, чтобы можно было приглашать в команду более квалифицированных игроков. Но все же преимущество – за своими хоккеистами, воспитанниками детской хоккейной школы. Глава региона поставил задачу через 3-4 года перейти на укомплектование команды преимущественно местными игроками.
Фото: samregion.ru
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