Об этом заявил губернатор Николай Меркушкин, находясь в Тольятти с рабочим визитом. Он встретился со спортивным директором клуба Вадимом Макаровым и отметил, что областное Правительство будет оказывать «Ладе» всестороннюю поддержку.

Кроме того, планируется небольшое повышение зарплаты хоккеистов, чтобы можно было приглашать в команду более квалифицированных игроков. Но все же преимущество – за своими хоккеистами, воспитанниками детской хоккейной школы. Глава региона поставил задачу через 3-4 года перейти на укомплектование команды преимущественно местными игроками.

Фото: samregion.ru