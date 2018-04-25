Об этом сообщает официальный сайт лиги. После проверки всех бумаг, а также инспектирования домашней арены клуба на предмет соответствия регламенту, будет принято решение о допуске ХК «Лада» к участию в чемпионате.
И до 1 мая тольяттинскя команда должна определиться с новым тренером. Об этом сообщил министр спорта Самарской области Дмитрий Шляхтин, который является также вице-президентом клуба.
Ранее в СМИ появилась информация, что команду может возглавить Анатолий Емелин.В составе «Лады» в качестве игрока он провёл восемь сезонов, много лет был капитаном команды. Позже работал в тренерском штабе тольяттинцев.
Но в местном минспорте рассматривают и другие кандидатуры, отметил Шляхтин.
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