До этого дня автозаводцы более десяти лет не могли выиграть в основное время в Магнитогорске. Матч для нашей команды начался, как нельзя лучше. На 6-й минуте Денис Зернов совершил шикарный проход к воротам, который завершил точным броском. Затем «Лада» развила преимущество во втором периоде, забив еще два раза. И лишь одну шайбу магнитогорцы смогли отыграть.

За две с лишним минуты до окончания матча хозяева льда заменили вратаря шестым полевым игроком, но результата уральцам это не принесло. Итоговый счет встречи 1-3. Одержав эту победу, «Лада» прервала серию из восьми поражений в матчах против «Металлурга».