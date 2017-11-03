До этого дня автозаводцы более десяти лет не могли выиграть в основное время в Магнитогорске. Матч для нашей команды начался, как нельзя лучше. На 6-й минуте Денис Зернов совершил шикарный проход к воротам, который завершил точным броском. Затем «Лада» развила преимущество во втором периоде, забив еще два раза. И лишь одну шайбу магнитогорцы смогли отыграть.
За две с лишним минуты до окончания матча хозяева льда заменили вратаря шестым полевым игроком, но результата уральцам это не принесло. Итоговый счет встречи 1-3. Одержав эту победу, «Лада» прервала серию из восьми поражений в матчах против «Металлурга».
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