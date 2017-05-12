А городская власть ничего не предпринимает для ее спасения. Скорее наоборот, ищет пути, как покончить с учреждением, чтобы не тратить деньги на его содержание. Так считает депутат городской Думы Максим Гусейнов. По данным народного избранника, в муниципальное задание для консерватории с 1 сентября 2017 года не включено финансирование четвертого курса среднего профессионального образования. Ситуация не простая. Почему-то среднее звено хотят вывести из структуры вуза и до 1 сентября перевести студентов в колледж им. Щедрина.

Причина кроется в недостатке денег. Но деньги для последнего курса, как правило, закладываются еще тогда, когда дети только поступили на первый курс. Сейчас в администрации города говорят, что среднее профессиональное образование не может финансироваться из городского бюджета. Однако не стоит забывать, что колледж консерватории не является чем-то обособленным. Он является структурным подразделением консерватории.

Напомним, в течение 20 лет выстроилась трехуровневая система музыкального образования — школа-колледж-вуз. И теперь с выводом среднего звена, она просто рухнет. Двадцатилетняя история окажется безжалостно перечеркнутой. По сути дела, в консерватории останутся только два выпускных курса высшего звена — бакалавриата и специалитета.

Стоит предположить, что с уходом их выпускников деятельность консерватории сама по себе заглохнет. Этого, видимо, и добиваются городские власти. И все слова заместителя главы города по социальным вопросам Татьяны Лесняковой о том, что предпринимаются усилия сохранить этот значимый для города вуз, оказались просто фикцией.

Руководитель фракции КПРФ в Думе г.о.Тольятти Максим Гусейнов: «Поражает цинизм чиновников, с которым они относятся к решению данного вопроса, хотя это может быть и прагматичный расчет. Ранее заместителем главы города по социальным вопросам было заявлено, что консерватория сохранит свой функционал, в том числе высшее образование.

«По факту мы можем потерять консерваторию, здание которой находится в центре города. Мною будет инициировано рассмотрение данного вопроса на одном из заседаний Думы. Консерватория в Тольятти должна быть», - заявляет Максим Гусейнов на своей странице в интернете.