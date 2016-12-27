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27 декабря 2016
11:58:41

Тольяттинская компания «ЛАДА Спорт» собрала 10-тысячный автомобиль

Им стала модель LADA Granta Drive Active. Комплектация была запущена в начале ноября этого года. На сегодняшний день реализовано более двухсот автомобилей LADA Kalina/Granta Drive Active.

Автомобили в этой комплектации оснащены минимальным «спортпакетом»: спортивная подвеска (оригинальные углы установки колёс, телескопические стойки передней подвески, оригинальные задние амортизаторы и пружины), оригинальные бампера, обтекатели порогов, спойлеры, фирменные колесные диски LADA Sport, а также спортивные элементы интерьера - оригинальные сиденья, кожаная отделка рулевого колеса. При этом, на автомобилях Drive Active установлен серийный 16-клапанный двигатель (без доработок), мощностью 106 л.с.; барабанные задние тормоза.

Рубеж в 10 тысяч автомобилей компания «ЛАДА Спорт» преодолела менее чем за четыре года. Первые спортивные «Гранты» для дорого общего пользования стали производиться в конце февраля 2013 года. Позже модельную линейку серийной продукции пополнили Kalina Sport, затем Kalina NFR, который сегодня является самым мощным серийным автомобилем LADA (136 л.с.).




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