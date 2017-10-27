Об этом рассказали в горадминистрации. На сегодня работы по контракту на сумму 210 млн рублей выполнены на 89%. Фактически работы завершены на 12 из 19 участков: улицах Окраинной и Транспортной, дороге от Комсомольского шоссе до я/к «Дружба» и других. Накануне участники комиссии осмотрели еще один участок дороги - проезд Федоровские луга (от ул. Кооперативной до границы Тольятти) общей площадью 15 тыс. кв.м и протяженностью 2,6 км.

Подрядчики уже провели на территории фрезерование, очистили покрытие от пыли и грязи, обработали битумной эмульсией. Дополнительно с помощью автогрейдера расчистили проезжую часть от песка и грунта. На момент проверки на участке проводилась укладка выравнивающего слоя. За ночь работы были завершены. Сегодня подрядчики приступили к устройству верхнего слоя.

Дорожники не прекращают работу даже в условиях пониженных температур. Это стало возможным за счет добавления в асфальто-бетонную смесь специальных присадок, позволяющих проводить ремонт без потери качества.