Cпортсмены КСДЮСШОР «Олимп» сегодня выезжают в Казань. С 16 по 18 февраля за награды будут бороться 68 наших пловцов под руководством четырех тренеров. Возрастных групп – по четыре у юношей и девушек (2008 г.р., 2007, 2006 и 2004-2005).
В рамках соревнований пройдут мастер-класс и автограф-сессия с именитыми спортсменами России. Помимо подведения итогов в индивидуальных дисциплинах (всеми способами на дистанциях 50, 100, 200 метров и 200 метров комплексом), будут определены лучшие из лучших в многоборье, а также в эстафетном плавании.
Фото: http://tgl-sport.ru/
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