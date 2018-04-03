Спортсмены КСДЮСШОР «Олимп» едут в Подмосковье, где соберутся парапловцы из 20 регионов страны. Соревнования будут проходить в Раменском с 5 по 8 апреля. Юношей и девушек разделили на две возрастные группы — 14-16 лет и 17-19 лет.

Сборная команда Самарской области на этом турнире состоит из шестерых спортсменов. Пятеро — представители тольяттинской школы.

Как рассказали в управлении физкультуры и спорта администрации, в старшей возрастной категории медали будут оспаривать тольяттинские юниоры — Ирина Дрокина, Александр Бурлачев, Егор Сухарев (все – 2001 г.р) и Александр Шараг (2000). Илья Нарубин (2004) готовится выступать среди более молодых спортсменов. Отметим, что Дрокина, Бурлачев и Шараг являются членами молодёжного состава сборной России.

Фото: tgl-sport.ru