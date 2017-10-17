Со счетом 3:1 автозаводцы переиграли на своем льду «Витязь» из Московской области. Гости прибыли в Тольятти с намерением прервать свою череду неудач – они не потерпели четыре поражения подряд.
Однако статистика была не на стороне подмосковных хоккеистов: в последний раз они побеждали «Ладу» в Автограде без малого три года назад – 8 ноября-2014 го. Тольяттинцы же ко всем своим турнирным неудачам могут присовокупить и заполненный лазарет, в котором сейчас находятся несколько ведущих игроков команды.
«Лада» по-прежнему занимает последнее место в конференции «Восток», имея в активе 16 очков.
Фото ХК Лада
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