В рамках акции «#TLTбезДТП».
5 января на катке «Строитель» выступят спортивные и творческие коллективы. В течение всего мероприятия будет работать фотозона. Также будет организован мастер-класс по оформлению ДТП без участия сотрудников ГИБДД, с применением европротокола. Мастер-класс будут проводить представители ГИБДД и страховой компании.
В Госавтоинспекции добавили, что все желающие смогут принять участие в массовом катании на льду, а также в съемке Mannequin Challenge и фотосъемке квадрокоптером.
Вход на мероприятие свободный.
Фото: УГИБДД по г.о.Тольятти
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