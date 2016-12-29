В рамках акции «#TLTбезДТП».

5 января на катке «Строитель» выступят спортивные и творческие коллективы. В течение всего мероприятия будет работать фотозона. Также будет организован мастер-класс по оформлению ДТП без участия сотрудников ГИБДД, с применением европротокола. Мастер-класс будут проводить представители ГИБДД и страховой компании.

В Госавтоинспекции добавили, что все желающие смогут принять участие в массовом катании на льду, а также в съемке Mannequin Challenge и фотосъемке квадрокоптером.

Вход на мероприятие свободный.

Фото: УГИБДД по г.о.Тольятти