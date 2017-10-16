Только в этом году 241 человек получил травмы различной степени тяжести, 9 человек погибли. При этом, отмечают в ГИБДД, значительная часть всех наездов на пешеходов происходит в зоне действия переходов.

Например, накануне в 21:50 на Ст.Разина водитель «Приоры» сбил 23-летнего парня, который переходил проезжую часть по пешеходному переходу. Пострадавший госпитализирован с политравмой. Госавтоинспекция настоятельно рекомендует водителям, в случае непогоды, как сегодня, выбирать безопасную скорость при приближении к переходам.

В ведомстве также говорят, что для пешеходов одним из самых действенных способов обезопасить себя является использование световозвращающих элементов. Ну и конечно, речь идет об элементарной осторожности на дороге и соблюдении правил самими пешими участниками дорожного движения.

Кстати, в октябре будет проведено сразу 4 рейда по пешеходам. Они будут организованы 20, 23, 27 и 30 октября в местах концентрации ДТП, выявленных на основе анализа аварийности.