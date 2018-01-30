Даты рейдов уже назначены. Инспекторы будут выявлять водителей, допускающих нарушения правил перевозки крупногабаритных грузов 1, 6, 8, 13,15, 20, 22 и 27 числа.

Госавтоинспекция напоминает, что к ответственности за нарушение правил привлекаются как сам водитель, так и должностные и юридические лица – владельцы машин и автомобильных компаний. При этом водителю грозит штраф или лишение права на срок до полугода.

А административное наказание для его руководителя может достигать полумиллиона рублей.