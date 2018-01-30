Даты рейдов уже назначены. Инспекторы будут выявлять водителей, допускающих нарушения правил перевозки крупногабаритных грузов 1, 6, 8, 13,15, 20, 22 и 27 числа.
Госавтоинспекция напоминает, что к ответственности за нарушение правил привлекаются как сам водитель, так и должностные и юридические лица – владельцы машин и автомобильных компаний. При этом водителю грозит штраф или лишение права на срок до полугода.
А административное наказание для его руководителя может достигать полумиллиона рублей.
ДТП произошло примерно в 10-30 в Хворостянском районе
На общественные слушания повторно выносится вопрос строительства в Комсомольском районе завода железобетонных конструкций
Производить он будет медную катанку и проволоку из нее.
Из школы вышел, а домой не вернулся
Двое мужчин осуществляли звонки жителям различных регионов России
17-летний Илья Рудольф отстаивал честь Самарской области на соревнованиях по самбо в городе Кстовои получил перелом шеи
Три уголовных дела возбуждено по фактам незаконной добычи водных биоресурсов