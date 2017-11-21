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В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
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21 ноября 2017
09:23:36

Тольяттинская ГИБДД приглашает горожан поддержать Всероссийскую социальную интернет – кампанию «Пристегнись, Россия!»

Она стартовала в минувшее воскресенье, в день памяти жертв ДТП. В качестве главного слогана кампании предлагается использовать послание - «Я пристегнулся, пристегнись и ты!». Суть участия в том, что на своих страницах в социальных сетях вы размещаете тематические креативные фотографии с соответствующим хэштегом и посланием.

О важности использования ремней безопасности инспекторы говорят всякий раз, когда в ДТП страдают люди, и особенно дети. На днях на перекрестке Первомайская-Чапаева столкнулись два автомобиля-  Лада и Шевроле Круз. В  результате пострадали 4-летний мальчик и двухлетняя девочка. Они получили ушибы мягких тканей  головы. От серьезных травм детей уберегло то, что они находились в детских удерживающих устройствах и были пристегнуты.




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