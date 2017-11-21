Она стартовала в минувшее воскресенье, в день памяти жертв ДТП. В качестве главного слогана кампании предлагается использовать послание - «Я пристегнулся, пристегнись и ты!». Суть участия в том, что на своих страницах в социальных сетях вы размещаете тематические креативные фотографии с соответствующим хэштегом и посланием.
О важности использования ремней безопасности инспекторы говорят всякий раз, когда в ДТП страдают люди, и особенно дети. На днях на перекрестке Первомайская-Чапаева столкнулись два автомобиля- Лада и Шевроле Круз. В результате пострадали 4-летний мальчик и двухлетняя девочка. Они получили ушибы мягких тканей головы. От серьезных травм детей уберегло то, что они находились в детских удерживающих устройствах и были пристегнуты.
Новая картина может стать его последним появлением в образе секретного сотрудника Ми-6.
Его «Лада Гранта» привлекла внимание экипажа вневедомственной охраны на улице 40 лет Победы
Выдачу новой серии государственных знаков начнут уже на следующей неделе
Но места еще есть, поэтому самое время позвонить в «Фонд Тольятти»
ДТП произошло накануне около 6 вечера
Вред для здоровья доказан
О нем рассказали в пенсионном фонде губернии