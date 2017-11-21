Она стартовала в минувшее воскресенье, в день памяти жертв ДТП. В качестве главного слогана кампании предлагается использовать послание - «Я пристегнулся, пристегнись и ты!». Суть участия в том, что на своих страницах в социальных сетях вы размещаете тематические креативные фотографии с соответствующим хэштегом и посланием.

О важности использования ремней безопасности инспекторы говорят всякий раз, когда в ДТП страдают люди, и особенно дети. На днях на перекрестке Первомайская-Чапаева столкнулись два автомобиля- Лада и Шевроле Круз. В результате пострадали 4-летний мальчик и двухлетняя девочка. Они получили ушибы мягких тканей головы. От серьезных травм детей уберегло то, что они находились в детских удерживающих устройствах и были пристегнуты.