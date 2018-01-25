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25 января 2018
09:12:34

Тольяттинская гандбольная «Лада» сегодня ночью отправилась в Норвегию

В городе Кристиансанд пройдет ответный матч четвертого тура групповой фазы Кубка ЕГФ с клубом «Виперс». Встреча состоится в субботу, 27 января.

Участницами этой поездки под руководством тренера автозаводской дружины Александра Хомутова являются 16 гандболисток. Вратари – Анастасия Лагина и Елена Уткина. Полевые игроки – Валентина Барынина, Полина Ведёхина, Мария Гафонова, Дарья Дмитриева, Ксения Дьяченко, Юлия Какмоля, Екатерина Кудрявцева, Елена Михайличенко, Анастасия Новосёлова, Алёна Носикова, Александра Санникова, Ирина Снопова, Кристина Тарасова и Ольга Щербак.

В путь «Лада» тронулась в четыре утра от УСК «Олимп». Далее ее ждет двойной перелет по маршруту Самара-Москва-Осло, после чего команде предстоит шестичасовая поездка на автобусе из норвежской столицы к месту назначения. В отеле «Scandic Kristiansand Bystranda» российская делегация планирует разместиться в половине седьмого вечера по местному времени.

Игра в находящемся близ гостиницы зале «Акварама» начнется в субботу в 17.00 (20.00 тлт). В пятницу «Лада» проведет в нем вечернюю тренировку, а все остальное время накануне матча будет отдыхать. В ночь с воскресенья на понедельник она возвратится домой.

Игру готовится обслуживать интернациональная пара арбитров – бельгиец Сигурд Томассен и голландец Ив Схолс. Делегат ЕГФ – швед Ларс Берндтссон. Напомним, что встреча тех же соперников в минувшую субботу в Тольятти принесла успех волжанкам (29:24), благодаря чему они упрочили свое лидирующее положение в группе, имея шесть очков из шести возможных. «Виперс» пока не набрали в квартете «В» ни очка.

Другое дело – их выступление на внутреннем фронте. Вчера они провели очередной матч национального чемпионата в Тронхейме с середняком элитной норвежской лиги – клубом «Биосен», которого уверенно переиграли со счетом 23:16 и продолжили возглавлять турнирную таблицу своего первенства. Олимпийская чемпионка Лондона, двукратная чемпионка мира и Европы Линн Сулланд, которая из-за травмы пропустила выезд в Тольятти, свое возвращение в строй отметила семью голами. Столько же мячей забросила Кари Браттсет. Вровень по очкам с «гадюками» пока движется «Ларвик», но у него одна «лишняя» игра.




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