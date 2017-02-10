Сегодня команда отправляется в город Драммен на матч заключительного тура групповой фазы Кубка ЕГФ с клубом «Глассверкет».



В эту поездку главный тренер автозаводчанок Левон Акопян взял тех же самых игроков, которые ранее побеждали в четвертом туре в Германии. В данном списке – 14 гандболисток. Вратари – Елена Уткина и Олеся Цивка. Полевые игроки – Валентина Барынина, Виолетта Голец, Полина Горшкова, Дарья Дмитриева, Юлия Какмоля, Ксения Карпачёва, Елизавета Малашенко, Алёна Носикова, Дарья Самохина, Александра Санникова, Ирина Снопова и Ольга Щербак.



В четыре утра тольяттинская делегация тронется в дорогу от своего спорткомплекса. В 6.20 из аэропорта «Курумоч» она вылетит в Москву, а оттуда – в 11.25 в Осло. Из норвежской столицы до Драммена, расстояние между которыми – около сорока километров, «Ладе» предстоит добираться автобусом. Обратно домой волжанки начнут возвращаться после завтрака в воскресенье.



Размещаться в шестом по величине городе Норвегии тольяттинки будут в отеле «Tollboden». Сегодня вечером они проведут единственную полуторачасовую тренировку в рассчитанном на 4000 зрителей зале «Драмменсхаллен», где 11 февраля в 16.00 по местному времени (18.00 мск) начнется игра. Судить субботний матч будет пара арбитров из Латвии – Иварс Чернавскис, Эдмундс Богдановс, делегат ЕГФ – финн Курт-Рогер Сьёлунд.

Хозяйкам поля предстоящая встреча ничего в турнирном плане не сулит. После двух обнадеживающих ничьих с датским «Нюкёбингом» аутсайдеры группы «D» потерпели сокрушительное фиаско в Германии. «Метцингену» на его площадке «Глассверкет» проиграл с разницей в 22 мяча, в результате чего потерял последние шансы на выход из группы. «Ладе» же для попадания в плей-офф необходимо в Драммене непременно побеждать. Ничья ее тоже устроит, но только в том случае, если на следующий день «Нюкёбинг» с «Метцингеном» в Дании не поделят между собой очки.



Смыть немецкий позор вице-чемпионки Норвегии частично смогли позавчера, уверенно переиграв у себя дома в очередном туре национального чемпионата восьмой клуб местной лиги – «Йерпен» (35:24), что им позволило сохранить вторую строчку в турнирной таблице «GRUNDIGligaen». Ставшая с шестью голами лучшим бомбардиром встречи Эмилье Кристенсен с удовлетворением констатировала, что команда после удручающего визита в Германию доказала свое умение играть в гандбол. А главный тренер «Стеклозавода» Гайр Усторп заявил, что он и его подопечные теперь полны решимости продолжить в том же духе и с нетерпением ждут субботней встречи с «Ладой», горя желанием увенчать домашней победой свой европейский сезон.



- Мы имеем дело с непредсказуемой командой, - резюмирует наставник автозаводчанок Левон Акопян. – И это нельзя не учитывать, поскольку дома нам удалось норвежек крупно обыграть. Как бы наших игроков психологически не убаюкала та легкая победа с разницей в 11 мячей. «Глассверкет» в данном случае является немотивированной командой. Но нельзя забывать, что серьезные европейские клубы (а вице-чемпионки Норвегии, безусловно, к ним принадлежат) не имеют привычки отдавать такие игры без борьбы. Нам придется приложить все силы, чтобы выиграть и выйти в четвертьфинал. Хотелось бы сделать это с первого места в группе, что произойдет, если мы победим в Норвегии, а датчанки с немками сыграют между собой вничью.

