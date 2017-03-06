Общая сумма долга составила почти 85 тысяч рублей, и организацией занялись судебные приставы. Должнику вручили требование о погашении задолженности в пятидневный срок и предупредили, что по истечении этого срока срок с компании будет взыскан исполнительский сбор - 7% от суммы, подлежащей взысканию. После такого предупреждения фирма немедленно заплатила по всем счетам, предоставив приставу платежные документы.
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