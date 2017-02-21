Алевтина Полякова - женщина-уникум, женщина-парадокс. Безупречная молодая леди, отличница Гнесинки, успешная джазвумэн и творческая хулиганка, избравшая для себя в джазе такой не женский инструмент, как тромбон. Алевтина отыграла не одну сотню концертов в составе известных российских джазовых оркестров Игоря Бутмана и Анатолия Кролла.
Фото: филармония
Импровизировала на мировой джазовой сцене с такими мэтрами мирового джаза, как Херби Хэнкок, Вэйн Шортер, Ди Ди Бриджуотер, Винни Колаюта, Терренс Бланшард, Терри Лайн Кэррингтон, Кейко Мацуи. Выступала на джазовых фестивалях — Montre Jazz Festival в Швейцарии, Umbria Jazz (Италия), JazzJuan (Франция), в клубах Австрии и США. В 2013 по личному приглашению Херби Хэнкока принимала участие в Гала-концерте, посвященном празднованию Всемирного джазового дня в Стамбуле.
Живая, обаятельная девушка — полноправная хозяйка собственного сольного проекта под названием Solar Wind («Солнечный ветер»), где она выступает как автор, аранжировщик, инструменталист и джазовая певица. В ее музыке есть все – от любимых джазовых стандартов до фьюжна афроэтники и современного афроамериканского саунда, при этом у нее есть свое, особое звучание.
25 февраля Алевтина Полякова выступит в сопровождении Джаз-оркестра Тольяттинской филармонии. В программе вечера – хиты Дюка Эллингтона, Джорджа Гершвина, Антонио Жобима, Джона Леннона и Пола Маккартни! Начало концерта в 18.00, стоимость билетов - от 300 рублей.
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