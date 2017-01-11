и завершение рождественской недели в содружестве с музыкой...

В пятницу, 13 января, в 19.00, обладатель роскошного баритона, постоянный участник программы «Романтика романса» на телеканале «Культура» Владислав Косарев под аккомпанемент Симфонического оркестра филармонии исполнит популярные арии из оперетт «Сильва» и «Баядера», солнечные неаполитанские песни «O Sole Mio», «Mamma», «Marina» и хиты советской эстрады - песни «Лебединая верность», «Я люблю тебя, жизнь!», «Что так сердце растревожено», «Сердце на снегу», «Увезу тебя я в тундру», «Зима».

Вечер 13 января обещает продлить очарование новогоднего праздника, Владислав Косарев наполнит зал Тольяттинской филармонии проникновенным звучанием своего голоса и душевным теплом.

Фото: филармония

В воскресенье, 15 января в 18.00, впервые в Тольятти выступит ансамбль солистов хора Храма Христа Спасителя «Эйдос». Мы услышим рождественские православные песнопения, в том числе грузинские, духовные сочинения С. Рахманинова, Г. Свиридова, И.Стравинского, А.Шнитке, русские народные песни «Эй, ухнем!», «Вечерний звон», Ах ты, степь широкая», «Степь да степь кругом», «Вниз по матушке, по Волге», «В темном лесе».

Ансамбль «Эйдос» - фантастический хор высочайшего уровня. В переводе с греческого языка Эйдос обозначает «вид, способ действия, наружность, красота, качество, идея». Этими соображениями и обусловлено название коллектива.

Фото: филармония

Коллектив активно гастролирует как в России, так и за ее пределами, принимает участие в многочисленных фестивалях. А 15 января выступит для тольяттинцев.