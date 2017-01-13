С января по июнь в Тольятти при поддержке Русского географического общества воплощается затея «Народный месяцеслов». Совместный проект Тольяттинской филармонии, Тольяттинского музыкального колледжа им. Р.К. Щедрина, Тольяттинского краеведческого музея и АНО «Федерация спортивных танцев БрейкДанс» познакомит горожан с традиционными народными обрядами средней полосы России, сопровождавшими годовой цикл жизни людей.

Первое событие проекта - обряд Святок - состоится в эту субботу, 14 января в 16.00, в фойе второго этажа Тольяттинской филармонии.

В программе - традиционный святочный обряд в исполнении колядовщиков и ряженых, традиционные русские игры, гадания, танцы, частушки в сопровождении гармони, застольные беседы-рассуждения на тему «Нужны ли городу будущего обряды прошлого?», ведущие — фольклорист и этнограф, преподаватель ТМК им. Р.К. Щедрина Ирина Миронцева и учёный, краевед и эколог Юрий Рощевский.

Приходите в нашу избу и встречайте ряженых! Пойте и пляшите с ними, гадайте и играйте в народные игры, слушайте народную музыку, рассуждайте о народной культуре! Народная культура существует не только в архивных записях и академических сборниках, она живет, меняясь, в телах и душах людей, воплощаясь в развеселой песне и удалом танце, рукоделии и яствах, затеях и частушках!