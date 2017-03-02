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02 марта 2017
08:28:52

Тольяттинская филармония приглашает на праздничный концерт «Для вас, любимые!»

Он состоится в воскресенье, 5 марта в 18.00.

В преддверии прекрасного весеннего праздника прозвучат мировые оперные хиты. Солистами выступят московские певцы Вита и Георгий Васильевы – гармоничная семейная и вокальная пара. Инструментальную партию исполнит Симфонический оркестр филармонии под управлением Владислава Ивановского.

Георгий Васильев – блистательный солист Московского театра «Новая опера» имени Е.В. Колобова, приглашенный солист Большого театра России. Вита  Васильева – ведущая солистка ансамбля солистов «Эрмитаж». Обладает красивым теплым тембром голоса и ярко выраженной музыкальностью. Ей подвластен разнообразный репертуар, но с особой изысканностью она исполняет сочинения эпохи барокко и классицизма.

Молодые и харизматичные солисты исполнят арии и дуэты из десяти прославленных опер мира! Чарующие мелодии из опер «Любовный напиток» Г. Доницетти, «Ромео и Джульетта» и «Фауст» Ш. Гуно, «Кармен» Ж. Бизе, «Тоска», «Богема» и «Мадам Баттерфляй» Дж. Пуччини вдохновят тольяттинцев в этот музыкальный праздничный вечер.




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