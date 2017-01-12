Завтра на сцену выйдет знаменитый баритон Владислав Косарев. Он - постоянный участник телепередачи «Романтика романса» на телеканале «Культура». Активно сотрудничает со многими известными коллективами: оркестром Кинематографии под управлением Сергея Скрипки, симфоническим оркестром МВД России под управление Феликса Арановского, ансамблем солистов оркестра народных инструментов ВГТРК, проектом «Этносфера», региональными симфоническими и народными оркестрами.

Владислав Косарев - обладатель Первой Премии и звания Лауреата на I Международном Конкурсе дирижеров им. Юрлова. Награжден орденом «Вера, Надежда, Любовь» и золотым орденом «Служение искусству».

Программа, которую певец подготовил для тольяттинских любителей музыки, называется «Что так сердце растревожено…».

В ней прозвучат арии из оперетт, неаполитанские песни и песни советской эстрады XX века. Владислав Косарев будет петь в сопровождении симфонического оркестра тольяттинской филармонии. Начало концерта – 19-00.

Афиша здесь .