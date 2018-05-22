Она стартует сегодня и завершится 22 июля. Вам предложат скидку до 15 процентов.
В сезоне 2018-2019 Тольяттинская филармония предлагает 20 абонементов – для детей и взрослых, для новичков и меломанов со стажем. Нас ожидают классика в темноте и симфонические путешествия, джаз российский и мировой, встречи со звездами театра и кино. Прозвучат со сцены итальянский рок-н-ролл и московский блюз, грузинский хор и еврейский квартет. А поход с детьми и внуками в «Музыкальный кинотеатр» (новый проект филармонии) сделает ваши выходные незабываемыми.
Что такое абонемент и зачем его покупать?
Тольяттинская филармония предлагает систему абонементов – единых билетов на серию из 3-4 программ, объединённых стилистически и тематически.
Покупая абонемент, вы приобретаете билеты оптом. А на летней ярмарке-продаже к оптовой цене абонемента получаете дополнительную скидку до 15%!
Есть и другие преимущества покупки абонемента:
Полная информация об абонементах нового сезона, их стоимости в период летней ярмарки - на сайте филармониии, в группах Вконтакте и Фэйсбук, по телефонам 222-600 (касса), 26-54-46 (отдел маркетинга), 22-91-49 (концертный отдел).
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